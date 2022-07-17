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ОПЗЖ обжаловала решение суда о запрете ее деятельности

17 июля 2022, 12:42

ОПЗЖ обжаловала решение суда о запрете ее деятельности

Партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» обжаловала решение суда о запрете своей деятельности. Об этом сообщила представительница ВР в Конституционном суде Ольга Совгиря.

«По имеющейся информации политическая партия "ОПЗЖ" обжаловала в апелляционном порядке решение Восьмого апелляционного административного суда от 20.06.2022 года по делу П/857/8/22, согласно которому партия была запрещена с передачей всего ее имущества в собственность государства», - говорится в сообщении.

Она отметила, что жалобы по такой категории дел рассматривает Кассационный админсуд в составе Верховного суда в течение одного месяца после открытия апелляционного производства.

При этом решение КАС Верховного суда как суда апелляционной инстанции является окончательным и дальнейшему обжалованию не подлежит.

В Украине запретили деятельность партии ОПЗЖ». Согласно решению суда, все имущество политсилы должны быть передано в собственность государства.

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