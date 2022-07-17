ФК «Краматорск» объявил о приостановлении выступлений в Первой лиге

Футбольный клуб «Краматорск» объявил о приостановлении выступлений в Первой лиге. Клуб пропустит предстоящий сезон 2022/23 в ПФЛ, при этом воспользуется опцией сохранения членства в лиге. Об этом сообщает пресс-служба клуба.



Причина - невозможность обеспечить безопасный тренировочный и соревновательный процесс в прифронтовом Краматорске.



Футбольный сезон-2021/22 в Украине завершился досрочно из-за вторжения российских войск на территорию страны.



По словам президента ПФЛ Александра Каденко, в чемпионатах Первой и Второй лиг должно стартовать по 16 клубов. Сезон в ПФЛ может стартовать в конце августа или начале сентября.