ФК «Краматорськ» оголосив про зупинення виступів у Першій лізі

Футбольний клуб «Краматорськ» оголосив про зупинення виступів у Першій лізі. Клуб пропустить майбутній сезон 2022/23 у ПФЛ, при цьому скористається опцією збереження членства у лізі. Про це повідомляє прес-служба клубу.



Причина - неможливість забезпечити безпечний тренувальний та змагальний процес у прифронтовому Краматорську.



Футбольний сезон-2021/22 в Україні завершився достроково через вторгнення російських військ на територію країни.



За словами президента ПФЛ Олександра Каденка, у чемпіонатах Першої та Другої ліг має стартувати по 16 клубів. Сезон у ПФЛ може стартувати наприкінці серпня чи на початку вересня.