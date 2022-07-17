За минувшие сутки оккупанты обстреляли 15 населенных пунктов в Донецкой области

Российские оккупанты за прошедшие сутки обстреляли 15 населенных пунктов Донецкой области, есть жертвы среди мирного населения. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.



«Россияне обстреляли города Покровск, Авдеевка, Торецк, Бахмут, Константиновка, пгт Южное и Железное, села Новоалександровка, Журавка, Ильинка, Стародубовка, Удачное, Уманское, Дружбы, Переездное», - говорится в сообщении.



По данным правоохранителей обстрелы велись ракетами НУРС, 9Н723 Искадер-М, реактивными системами залпового огня «Ураган», «Смерч», артиллерией.



«Разрушениям подверглись 49 гражданских объектов: 33 жилых дома, из них 5 многоквартирных, школа, детский сад, медицинский колледж, дворец культуры, железная дорога, предприятия», - говорится в сообщении.



Открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.