Минулої доби окупанти обстріляли 15 населених пунктів у Донецькій області

Російські окупанти минулої доби обстріляли 15 населених пунктів Донецької області, є жертви серед мирного населення. Про це повідомили у прес-службі обласної поліції.



«Росіяни обстріляли міста Покровськ, Авдіївка, Торецьк, Бахмут, Костянтинівка, смт Південне та Залізне, села Новоолександрівка, Журавка, Іллінка, Стародубівка, Вдале, Уманське, Дружби, Переїзне», - йдеться у повідомленні.



За даними правоохоронців, обстріли велися ракетами НУРС, 9Н723 Іскадер-М, реактивними системами залпового вогню «Ураган», «Смерч», артилерією.



«Руйнування зазнали 49 цивільних об'єктів: 33 житлові будинки, з них 5 багатоквартирних, школа, дитячий садок, медичний коледж, палац культури, залізниця, підприємства», - йдеться в повідомленні.



Відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.