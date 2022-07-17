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Медведев считает угрозой отказ стран НАТО признать Крым российским

17 июля 2022, 16:45

Медведев считает угрозой отказ стран НАТО признать Крым российским

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает отказ Украины или стран НАТО признать Крым российским угрозой для РФ. Об это он заявил в ходе встречи с ветеранами, пишет российский «Интерфакс».

Он пригрозил «устроить Украине «удный день» в случае попыток вернуть оккупированный полуостров Крым.

«Последствия очевидны, что в случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит "судный день", очень быстрый и тяжелый, укрыться будет очень сложно», - заявил он.

Также Медведев считает, что Запад якобы собирается «растерзать Россию».

Ранее представитель ГУР МО Вадим Скибицкий не исключил, что Украина может использовать РСЗО HIMARS против российских объектов в аннексированном Крыму.

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