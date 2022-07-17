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Еще один британец оказался в плену «ДНР»

17 июля 2022, 20:17

Еще один британец оказался в плену «ДНР»

Еще один гражданин Великобритании, Джон Хардинг, оказался в плену на подконтрольной группировке «ДНР» территории. Об этом сообщает BBC.

Хардинга узнали на видео, опубликованном российскими СМИ. В ролике он говорит, что ему грозит смертная казнь и просит премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о помощи.

По данным BBC, Хардинга взяли в плен в мае, после того, как украинские военные, остававшиеся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, приняли решение сдаться.

В МИД Великобритании заявили, что в курсе ситуации и обеспокоены судьбой Хардинга.

Это не первый гражданин Великобритании, оказавшийся в плену у «ДНР». 15 июля стало известно о смерти Пола Ури. «Омбудсмен ДНР» Дарья Морозова утверждала, что у пленного нашли ряд хронических заболеваний. Среди них — инсулинозависимый диабет, поражение дыхательной системы, почек и ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы. В «ДНР» объяснили смерть мужчины «болезнями и стрессом».

В «ДНР» утверждают, что Ури воевал на стороне Украины, однако известно, что британец был волонтером.

9 июня так называемый «суд ДНР» приговорил троих иностранцев, граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина и подданного Марокко Саадуна Брагима, к смертной казни. Все они обжаловали приговор и ждут окончательного решения.

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