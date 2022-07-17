Троє дітей та троє дорослих постраждали внаслідок обстрілу під Бахмутом

Російські сили обстріляли Бахмутський район Донецької області, внаслідок чого троє дітей отримали осколкові поранення, також травмовано трьох дорослих. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.



За даними слідства, 17 липня війська Росії обстріляли місто Соледар та село Ягідне Бахмутського району.



Внаслідок масованих атак травмовано трьох громадян віком від 38 до 64 років. Також отримали осколкові поранення троє дітей 2019, 2020 та 2013 років народження.



Крім того, зруйновано приватні будинки, господарські будівлі та гаражі.

Зазначається, що обстріл Соледара продовжується, встановлюються постраждалі.



За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 КК України).