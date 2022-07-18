Последствия удара по Краматорску. Фото: Александр Гончаренко

Утром в понедельник, 18 июля, российские оккупационные войска нанесли удары по Краматорску. Предположительно, обстрел был совершен с РСЗО. Об этом сообщил городской голова Александр Гончаренко на странице в Facebook.



«Громкое утро в Краматорске. 4 удара по промышленной зоне, похоже с РСЗО», — написал он.



Данных о разрушениях и пострадавших нет.



15 июля Краматорск также подвергся ракетному удару оккупантов. Тогда в результате обстрела повредили семь жилых домов и два объекта инфраструктуры.



Кроме того, в результате ракетного удара пострадала телестудия государственного телеканала «Дом».