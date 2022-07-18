Виселяти ВПО з освітніх закладів у Запоріжжі не будуть — Верещук

Виселяти внутрішньо-переміщених осіб із двох освітніх закладів Запоріжжя не будуть. Про це заявила віце-прем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

«Сьогодні в Запоріжжі відвідала два освітніх заклади, стосовно яких ми отримували насторожливі сигнали на гарячу лінію Мінре 1548. Нас почули. Питання вирішено. Ніхто нікого не виселяє. Все в порядку», – розповіла Верещук.

Також вона закликала всіх переселенців, хто зіткнувся з проблемами виселення з місць компактного проживання, звертатися на гарячу лінію Міністерства з реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, 8 липня віце-прем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що в Україні деякі установи почали виселяти внутрішньо переміщених осіб, і назвала такі дії абсолютно неприпустимими.