С начала полномасштабной агрессии РФ СБУ расследует более 500 производств по фактам коллаборационной деятельности. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



Так, в Луганской области сотрудники спецслужбы разоблачили на сотрудничестве с оккупантами бывшего депутата районного совета от Партии регионов.



Еще один коллаборант из Луганщины согласился на назначение в так называемую «прокуратуру Белокуракинского района ЛНР». Также сообщено о подозрении жителя Старобельска, который в начале мая стал главным инспектором таможенного комитета «ЛНР».



По данным СБУ, в Донецкой области двое жителей Мариуполя добровольно согласились занять должности временно исполняющих обязанности в руководящем составе «районного отдела МВД ДНР».



В Херсонской области сотрудники СБУ открыли производство в отношении учителя одной из школ Каховки, который присоединился к рядам оккупационной администрации и был назначен директором учебного заведения.



По всем фактам продолжаются комплексные мероприятия.