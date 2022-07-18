«ДНР» заявила про трьох поранених від обстрілів за добу

Трьох мирних жителів було поранено внаслідок обстрілів на підконтрольному угрупуванні «ДНР» території за минулу добу. Про це повідомляє «штаб територіальної оборони ДНР».



Там наголосили, що дані наводяться з 8:00 17 липня до 8:00 18 липня.



«СЦКК ДНР» сьогодні вранці повідомляла про двох поранених за добу — у Кіровському районі Донецька та Горлівці. При цьому там навели дані з 6:00 17 липня до 6:00 18 липня.



Крім того, у «СЦКК» заявила про пошкодження 19 домобудівель у Петрівському та Кіровському районах Донецька та Горлівці, а також три об'єкти цивільної інфраструктури.



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