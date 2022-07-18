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Полиция идентифицировала боевиков «ДНР», которые пытали пленных в Калининской колонии

18 июля 2022, 12:11

Полиция идентифицировала боевиков «ДНР», которые пытали пленных в Калининской колонии

Полиция идентифицировала 17 боевиков «МГБ ДНР» в Калининской колонии, которые издевались над пленными украинцами. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Среди подозреваемых – представители местного криминалитета и бывшие работники правоохранительных органов.

«Чтобы заставить признаться в шпионаже и других надуманных «преступлениях», заключенных заживо хоронили, имитировали их расстрел, угрожали пыткам и убийством близких родственников, жен, детей», – сообщил заместитель начальника управления организации расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта. следственного управления Нацполиции Дмитрий Шевчук.

Сложность с установлением фигурантов заключалась в том, что во время пыток они, как правило, прятали лицо и никогда не обращались друг к другу по имени, что усложняло их опознание пострадавшими, отметили в полиции.

По данным МВД, с начала вторжения России на территорию Украины правоохранительные органы расследуют более 1000 уголовных производств по фактам совершения пыток и жестокого обращения с гражданским населением и военнопленными.

Все фигуранты подозреваются в государственной измене, участии в террористической организации и жестоком обращении с гражданским населением и военнопленными. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

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