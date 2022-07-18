Российская армия за сутки обстреляла 11 населенных пунктов Донецкой области

Под огнем оккупантов за сутки оказались 11 населенных пунктов Донетчины. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Донецкой области.



Всего за прошедшие сутки оккупанты ударили по региону 19 раз по таким населенным пунктам - Соледар, Авдеевка, с. Павловка, с. Новомихайловка, с. Новый Донбасс, с. Ягодное, г. Краматорск, с. Зеленый Гай, г. Железное, с. Старая Николаевка, г. Торецк.

В результате обстрелов есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушены за сутки 49 гражданских объектов: 22 жилых дома, здания коммунальных предприятий, гаражные кооперативы, автомобили, сожжено пшеничное поле.

Оккупанты обстреливали Донецкую область из артиллерии, минометов, наносили ракетные удары, били реактивными системами залпового огня «Град» и «Ураган».

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко показал как выглядит после обстрела оккупантов здание медицинского училища в Константиновке.