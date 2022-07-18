Російська армія за добу обстріляла 11 населених пунктів Донецької області

18 липня 2022, 12:30

Російська армія за добу обстріляла 11 населених пунктів Донецької області

Під вогнем окупантів за добу опинилися 11 населених пунктів Донеччини. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції Донецької області.

Усього минулої доби окупанти вдарили по регіону 19 разів по населеним пунктам - Соледар, Авдіївка, Павлівка, Новомихайлівка, Новий Донбас, Ягідне, Краматорськ, Зелений Гай, Залізне, Стара Миколаївка, Торецьк.

Внаслідок обстрілів є поранені та загиблі серед цивільного населення. Зруйновано за добу 49 цивільних об'єктів: 22 житлові будинки, будівлі комунальних підприємств, гаражні кооперативи, автомобілі, спалено пшеничне поле.

Окупанти обстрілювали Донецьку область з артилерії, мінометів, завдавали ракетних ударів, били реактивними системами залпового вогню «Град» та «Ураган».

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко показав, як виглядає після обстрілу окупантів будівля медичного училища в Костянтинівці.

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