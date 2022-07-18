Міноборони РФ назвало командувача угрупуванням «Схід» в Україні

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Міноборони Росії вперше офіційно назвало ім'я командувача угрупуванням російських військ «Схід», що бере участь у вторгненні в Україну. Це генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Про це йдеться у офіційному повідомленні російського оборонного відомства.



З 2018 року Рустам Мурадов був заступником командувача військ південного військового округу, а з листопада 2020 по вересень 2021 командував російським контингентом у Нагірному Карабаху, пише ВВС.



1996 року у віці 23 років Мурадова нагородили першим «Орденом мужності». Це сталося після операції із захоплення Верхнього Центороя в Чечні.



Другу нагороду він отримав у 2000 році за захоплення штабу Аслана Масхадова у Датої. Цією операцією командував генерал-майор Володимир Шаманов. До 2009 року Мурадов продовжував служити в Чечні, командуючи 17-ю мотострілецькою бригадою в Шалі, після чого перевівся за ротацією в Забайкаллі.



У 2016 році Мурадов став представником Росії у спільному російсько-українському центрі контролю за припиненням вогню.



У лютому 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії до України Євросоюз запровадив персональні санкції проти Рустама Мурадова.