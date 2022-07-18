У Дніпрі від обстрілу в п'ятницю загинули 4 людини

18 липня 2022, 19:00

У Дніпрі від обстрілу в п'ятницю загинули 4 людини

Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по Дніпру досягла чотирьох після того, як рятувальники витягли з-під завалів тіло ще одного загиблого. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Як повідомлялося, обстріл був у п'ятницю, 15 липня.

«Пошуково-рятувальні роботи на промисловому підприємстві завершено. Але ворожа атака забрала життя чотирьох людей, шістнадцять дістали поранення. Сім із них зараз у лікарні», - написав Резніченко в Telegram.

За його словами, рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій протягом трьох діб розібрали на постраждалому підприємстві понад 325 тонн зруйнованих металоконструкцій.

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