Російські війська обстрілюють всю лінію фронту на Донбасі

Російські війська обстріляли з артилерії різних калібрів у населені пункти на Слов'янському напрямі Донецької області. Як повідомляє Генштаб ЗСУ, під обстріл потрапили: Чепіль, Карнаухівка, Вірнопілля, Богородичне, Дібровне, Долина, Краснопілля і Адамівка. Авіаудари зафіксовано неподалік Прудянки та Богородичного.



Українські військові завдали втрат і відкинули окупантів назад, коли ті намагалися просунутися у напрямку Бражівки та Дмитрівки.



На Донецькому напрямку ворог продовжує спроби наступу у напрямках Бахмута та Сіверська. Противник обстрілював із танків, ствольної та реактивної артилерії райони Тетянівки, Донецького, Дронівки, Григорівки, Стародубівки, Сіверська та Миколаївки. Наніс авіаудар поблизу Верхньокам'янського. Вів повітряну розвідку БПЛА.



Бойові дії продовжуються в Луганській області.



На Бахмутському напрямку під обстріл потрапили українські позиції поблизу Вимки, Берестового, Білогорівки, Покровського, Веселої Долини, Курдюмівки, Травневого та Шумів. Російські війська завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Берестове та Покровське.



Під Вуглегірською ТЕС військові відбили штурм окупантів.



На напрямі Верхньоторецьке – Кам'янка російські військові зазнали втрат і відійшли.



Артилерійські обстріли зафіксовано в районах населених пунктів Кавказ, Біла Криниця, Мурахівка, Кобзарці, Оленівка, Шевченкове, Степова Долина, Українка, Благодатне, Нова Зоря та Таврійське. А авіаційні удари – біля Потьомкіно та Білої Криниці.



У готовності до завдання ракетних ударів по об'єктах на території України окупанти утримують два носії високоточної зброї.



У Генштабі також зазначають, що особовий склад противника деморалізований, що зумовлено постійним перенесенням термінів їхньої ротації. Загарбники бояться активного опору місцевого населення, яке наростає, зокрема, у Херсонській та Запорізькій областях. Все це призводить до збільшення відмов окупантів від участі у бойових діях на території України.