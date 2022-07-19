Окупанти випустили по Нікополю до 40 реактивних снарядів, є руйнування

19 липня 2022, 09:10

Окупанти випустили по Нікополю до 40 реактивних снарядів, є руйнування

Російські війська вночі накрили вогнем Нікопольський та Криворізький райони. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Ніч тривог та обстрілів... По Нікополю було випущено до 40 реактивних снарядів. Є руйнування двох промислових підприємств. Вибухи викликали пожежі. У місті пошкоджено кілька приватних будинків та електромережі. На місці працюють електрики. Людей не зачепило», — повідомив Резніченко.

За його словами, у Криворізькому районі противник ударив з артилерії по Зеленодольській громаді. Обійшлося без постраждалих.

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