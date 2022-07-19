Усі населені пункти Київської області перевірили на наявність боєприпасів

Спеціальні служби завершили обстеження всіх населених пунктів Київської області, які знаходилися під окупацією, на наявність вибухонебезпечних предметів. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулєба.



«Це 270 міст, сіл та селищ у межах Бучанського, Броварського та Вишгородського районів Київської області. З початку робіт рятувальники знешкодили 52 862 одиниці вибухонебезпечних предметів», - уточнив він.



Водночас, в області недослідженими ще залишаються близько 8 тисяч 462 кв км за межами населених пунктів, з них 2,6 тисяч кв км у Зоні відчуження Чорнобильської АЕС.



Глава обладміністрації констатував, що для завершення цієї роботи потрібні роки.