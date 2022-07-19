Газ, вода, інтернет: У Зеленського розповіли, як відновлюють деокуповані міста

У деокупованих населених пунктах, що раніше були захоплені військами РФ, триває відновлення інфраструктури. Про це заявив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.
1028 міст, сіл та селищ, за інформацією Тимошенка, деокуповано.
Серед них:
У Київській області завершено відновлювальні роботи на 92 об'єктах, це:
У Сумській області, за даними Тимошенка, пошкоджено понад 2223 об'єкти. Першочергово відновлюються мережі тепло-, електро- та водопостачання, роботи лікарень, навчальних закладів, багатоквартирні та приватні будинки, промислові підприємства області. Тривають ремонтні роботи пошкоджених приміщень та будівель територіальних громад.