Україна не може встановити кількість загиблих на Луганщині — Гайдай

Встановити кількість загиблих на Луганщині неможливо через високу щільність обстрілів. Про це сказав голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у ході брифінгу.



«Ми не знаємо, скільки загинуло. Настільки щільними були обстріли, що іноді люди не могли забрати тих, хто загинув протягом кількох днів або навіть тижнів», — пояснив він.



Він також зазначив, що люди, які намагалися забрати тіла вбитих, могли загинути під наступними обстрілами.



«Це дуже важка ситуація, і такої щільності вогню не було ніде в Україні, тільки Донецька та Луганська області потрапили під такі обстріли», — додав глава області.