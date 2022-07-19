Україна не може встановити кількість загиблих на Луганщині — Гайдай

19 липня 2022, 17:19

Україна не може встановити кількість загиблих на Луганщині — Гайдай

Встановити кількість загиблих на Луганщині неможливо через високу щільність обстрілів. Про це сказав голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у ході брифінгу.

«Ми не знаємо, скільки загинуло. Настільки щільними були обстріли, що іноді люди не могли забрати тих, хто загинув протягом кількох днів або навіть тижнів», — пояснив він.

Він також зазначив, що люди, які намагалися забрати тіла вбитих, могли загинути під наступними обстрілами.

«Це дуже важка ситуація, і такої щільності вогню не було ніде в Україні, тільки Донецька та Луганська області потрапили під такі обстріли», — додав глава області.

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