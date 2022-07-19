Обстріли Дніпропетровщини: Постраждали база відпочинку та тракторна бригада

Росармія у вівторок двічі обстріляла Дніпропетровську область: Нікопольський та Криворізький район, люди не постраждали. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



«Ворог двічі на день обстріляв нашу область. Знову вдарив по двох районах – Нікопольському та Криворізькому. У Нікополі російська армія вдарила із "Градів" по базі відпочинку. На щастя, людей не зачепило», - написав він у Telegram-каналі.



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