Російська армія накрила вогнем Нікополь, двоє людей загинули та дев'ять поранені

20 липня 2022, 08:18

Російська армія накрила вогнем Нікополь, двоє людей загинули та дев'ять поранені

Наслідки обстрілу Нікополя. Фото: ОВА Наслідки обстрілу Нікополя. Фото: ОВА

Російські війська накрили вогнем Нікополь, є загиблі та постраждалі. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Навмисне обстріляли з "Градів" житловий квартал у Нікополі. Випустили понад 30 реактивних снарядів. Попередньо дві людини загинули, дев'ять — поранені. Шість постраждалих у лікарні, серед них четверо дітей. Молодшому пораненому лише три роки», — розповів голова області.

За його словами, обстрілом повністю зруйновано три приватні будинки, з десяток — пошкоджено. Рятувальники продовжують розбирати завали та з'ясовувати масштаби руйнувань.

«По місту розкидані боєприпаси, що не здетонували. Працюють піротехніки», — зазначив Резніченко.

Більше за темою

Місця
Нікополь
Інше
Війна Жертви Загиблі Поранені

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК ВСЕ
00:31
Обстріли Краматорська та Слов'янська. Понад 10 тисяч маріупольців на фільтрації. Дайджест НД за день ►
21:58
«ДНР» заявила про пошкодження будинків та одного загиблого мирного мешканця внаслідок обстрілів
18:08
Окупанти викрадають працівників Запорізької атомної електростанції – «Енергоатом»
16:01
Під контролем України два населені пункти Луганщини. Ідуть запеклі бої - Гайдай
15:29
РосЗМІ показали пошкоджений міст у Херсоні
13:58
Бойченко: У фільтраційні центри Маріуполя окупанти ув'язнили понад 10 тисяч людей
12:50
В окупованій військами РФ Херсонській області вибухи
11:27
Лисянський розповів про плани Кремля щодо захоплених територій
09:56
«ДНР»: За добу одна людина загинула, ще троє поранено під час обстрілів
09:25
«ДНР» назвала «недійсними» українські документи про перехід прав на нерухомість із травня 2014 року
00:34
Гіркін і Плотницький користувалися російськими «паспортами прикриття» — Bellingcat
00:26
Кремль може провести фейковий референдум в Луганській області до 11 вересня – Гайдай
23:58
Український прапор та прихована мобілізація у Маріуполі, ситуація у Сіверську. Дайджест НД за день ►
16:57
Окупанти Маріуполя посилили перевірки мешканців міста — Андрющенко
16:24
У «ДНР» призначили «мера» Лимана
Усі новини
08:18
Російська армія накрила вогнем Нікополь, двоє людей загинули та дев'ять поранені
00:31
Обстріли Краматорська та Слов'янська. Понад 10 тисяч маріупольців на фільтрації. Дайджест НД за день ►
23:15
Росіяни вдарили з «Градів» по центру Гуляйполя, є загиблі
22:56
Окупанти взяли в полон понад 400 осіб у Запорізькій області – голова ОВА
22:35
Росіяни 9 разів на день обстріляли прикордонні громади Сумщини
21:58
«ДНР» заявила про пошкодження будинків та одного загиблого мирного мешканця внаслідок обстрілів
21:29
З Донецької області незаконно вивезли до Росії 108 дітей, позбавлених батьківського піклування — омбудсмен
20:57
Рєзніков назвав цифру втрат окупантів у боях за Сєвєродонецьк та Лисичанськ
20:37
Кириленко розповів про наслідки ракетного удару по Краматорську
19:59
З-під завалів будинку в Слов'янську витягли тіла двох людей
19:32
На Донеччині окупанти зосередили зусилля на просуванні на Сіверськ та Бахмут — Генштаб ЗСУ
18:36
Миколаїв можуть закрити на кілька днів для пошуку колаборантів
18:08
Окупанти викрадають працівників Запорізької атомної електростанції – «Енергоатом»
18:00
Голові окупаційної адміністрації селища на Донеччині оголосили підозру
17:46
Обстріли Дніпропетровщини: Постраждали база відпочинку та тракторна бригада
Усі новини
ВІДЕО
Обстріли Краматорська та Слов'янська. Понад 10 тисяч маріупольців на фільтрації. Дайджест НД за день ►
20 липня, 00:31
Окупанти вдарили авіаційними ракетами по Краматорську — Кириленко
19 липня, 14:43
Український прапор та прихована мобілізація у Маріуполі, ситуація у Сіверську. Дайджест НД за день ►
18 липня, 23:58
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2022 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти