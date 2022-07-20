Російська армія накрила вогнем Нікополь, двоє людей загинули та дев'ять поранені

Наслідки обстрілу Нікополя. Фото: ОВА

Російські війська накрили вогнем Нікополь, є загиблі та постраждалі. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



«Навмисне обстріляли з "Градів" житловий квартал у Нікополі. Випустили понад 30 реактивних снарядів. Попередньо дві людини загинули, дев'ять — поранені. Шість постраждалих у лікарні, серед них четверо дітей. Молодшому пораненому лише три роки», — розповів голова області.



За його словами, обстрілом повністю зруйновано три приватні будинки, з десяток — пошкоджено. Рятувальники продовжують розбирати завали та з'ясовувати масштаби руйнувань.



«По місту розкидані боєприпаси, що не здетонували. Працюють піротехніки», — зазначив Резніченко.