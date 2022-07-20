Вранці російська армія обстріляла один із районів Харкова, загинула дитина

Вранці 20 липня армія РФ завдала удару по одному з районів Харкова. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синегубов.



Він наголосив, що від обстрілу окупантів є постраждалі, а на місцях прильоту снарядів працюють профільні служби.



Пізніше Синегубов повідомив, що внаслідок ранкових обстрілів окупантами Салтівського району Харкова загинули 3 особи, з них хлопчик 13 років, чоловік та жінка, ще одна 72-річна жінка отримала поранення.

Олег Синегубов закликав мешканців Харкова без потреби не виходити на вулиці міста, перебувати в укриттях та безпечних місцях.

Раніше 20 липня голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що російські війська накрили вогнем Нікополь, є загиблі та постраждалі.