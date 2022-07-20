«ДНР»: Від обстрілів загинув мирний житель, четверо поранені

Минулої доби на окупованій частині Донецької області під час обстрілів загинув мирний житель. Про це заявили у так званому «штабі тероборони ДНР».



Як запевняють у «ДНР», одна людина загинула, ще четверо мирних жителів, зокрема дитина 2012 року народження, поранені.



Також повідомляється, що сьогодні було завдано масованого артилерійського удару по Центрально-Міському району Горлівки. У селищі Рум'янцеве Калінінського району загинув мирний житель.

На підконтрольній українській владі частині Донеччини за добу загинуло п'ять осіб, ще 16 поранено.



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