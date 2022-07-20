Чергова атака Одеської області: Одну ракету збила ППО, друга влучила у складську будівлю

Російські війська в ніч на середу випустили дві ракети на Одещині, одну збили сили протиповітряної оборони, інша влучила на складську будівлю, жертв немає. Про це повідомляє прес-служба Оперативного командування «Південь».



«На Одещині вночі ворог завдав ракетного удару із застосуванням літаків Су-35. Одна з ракет, ймовірно, Х-59, знищена силами протиповітряної оборони, друга потрапила в покинуту складську будівлю. Пожежу оперативно ліквідовано рятувальниками», - йдеться у повідомленні.



Людських жертв немає.