Die Welt: Німеччина скорочує військову допомогу Україні

Уряд Німеччини, незважаючи на обіцянки, не збільшив військової підтримки України. Про це пише Die Welt, проаналізувавши список доставленої та запланованої зброї, опублікований урядом ще 21 червня.



З того часу його тричі оновлювали та доповнювали новими товарами. За останні три тижні Україна отримала дві партії постачання. Першого тижня липня Київ отримав з Німеччини 42 тисячі харчових пайків, а другого — 102 неброньованих авто.



21 червня Україна отримала від Німеччини сім самохідних гаубиць PzH 2000, а 28 червня боєприпаси, ще 5 тисяч шоломів, обладнання для захисту від дронів та запчастини до автомобілів. Це були найбільші поставки.



За даними видання, з 30 березня до середини червня в Україну відправляли здебільшого рації, ручні гранати, запасні частини до кулеметів, шнури для вибухівки.



Газета зазначає, що Україна часто сама вимушено закуповує озброєння у Німеччини. У червні Україна вкотре за власною ініціативою закупила 2900 протитанкових гранатометів Matador безпосередньо у виробника.