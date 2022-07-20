Рятувальники показали наслідки обстрілу Нікополя російськими РСЗВ «Град»

Внаслідок обстрілу Нікополя Дніпропетровської області 20 липня було пошкоджено та зруйновано будинки, зафіксовано кілька пожеж у місті. Про це повідомили у ДСНС.





Обстріл міста військами РФ убив двох людей, і ще дев'ять отримали поранення, зокрема четверо дітей. По житловому масиву Нікополя окупанти випустили з РСЗВ «Град» 31 снаряд.

Рятувальники повідомляють, що російськими снарядами було зруйновано три приватні житлові будинки, пошкоджено дванадцять і чотири господарські будівлі. Територія прильоту снарядів огороджена, оскільки в радіусі обстрілу розкидані боєприпаси, що не здетонували.

Раніше вранці 20 липня про обстріл Нікополя повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.