Росію включили до списку країн, які використовують дітей-солдат

20 липня 2022, 15:02

Росію включили до списку країн, які використовують дітей-солдат

США включили РФ до списку країн — спонсорів торгівлі людьми. Про це розповів керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Також Росія увійшла до списку країн, які використовують або вербують дітей-солдат. Робимо все для того, щоб Росія якнайшвидше опинилася у списку країн — спонсорів тероризму», — зазначив Єрмак.

Нагадаємо, Росію було визнано терористичною державою Сеймом Литви. У резолюції литовського парламенту також зазначено, що злочини окупантів в Україні мають усі ознаки організованого геноциду.

Також повідомлялося, що в Сенаті США зареєстрували резолюцію про визнання Росії державою — спонсором тероризму.

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