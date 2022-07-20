Росію включили до списку країн, які використовують дітей-солдат

США включили РФ до списку країн — спонсорів торгівлі людьми. Про це розповів керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.



«Також Росія увійшла до списку країн, які використовують або вербують дітей-солдат. Робимо все для того, щоб Росія якнайшвидше опинилася у списку країн — спонсорів тероризму», — зазначив Єрмак.

Нагадаємо, Росію було визнано терористичною державою Сеймом Литви. У резолюції литовського парламенту також зазначено, що злочини окупантів в Україні мають усі ознаки організованого геноциду.



Також повідомлялося, що в Сенаті США зареєстрували резолюцію про визнання Росії державою — спонсором тероризму.