У Херсонській області армією РФ спалено 230 гектарів полів із пшеницею за останні дні

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за фактом знищення врожаю в Херсонській області через обстріли російської армії. Про це повідомили у Національній поліції України.



Зазначається, що російські війська цілеспрямовано знищують урожай, окупанти регіону спеціально не допускають рятувальників чи місцевих жителів для гасіння вогню на полях. Лише за останні дні вигоріло понад 230 га пшениці у Бериславському та Генічеському районах, вогнем пошкоджено близько 10 га лісу поблизу міста Олешки.

Поліція за всіма фактами відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що російські окупанти готують зерновий термінал у місцевому порту для прийому/перевалки вкраденого в України врожаю.