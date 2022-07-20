Роботодавці більше не зберігатимуть за мобілізованими працівниками середню зарплату

За мобілізованими співробітниками роботодавці більше не зберігатимуть середню зарплату. Про це свідчить закон про оптимізацію трудових відносин, що набрав чинності 19 липня 2022 року (№2352-ІХ).



Як пояснили в Мінекономіки, документом вноситься поправка до ст. 119 Кодексу законів про працю, що виключає норми про збереження роботодавцем середнього заробітку працівникам, покликаним на строкову військову службу, військову службу на заклик осіб офіцерського складу, військову службу на заклик під час мобілізації, на особливий період, військову службу на заклик осіб з числа резервістів.



«З огляду на те, що заключними та перехідними положеннями закону не визначено особливості застосування норми ч. 3 ст. 119 КЗпП, то з дня набрання чинності законом за працівниками, покликаними (прийнятими) до дня набрання чинності законом на військову службу, на нашу думку, слід зберігати лише місце роботи (посада)», – йдеться у повідомленні.



Ця норма стосується як тих співробітників, які були покликані до набрання чинності законом, так і тих, хто буде покликаний після його прийняття.



Крім цього, закон уточнює критерії та умови припинення трудового договору. Зокрема, головною умовою для цього є абсолютна неможливість обох сторін трудових відносин виконувати обов'язки, передбачені трудовим договором (роботодавцю – надавати роботу, працівнику – виконувати роботу).



Під абсолютною неможливістю надання роботодавцем та виконання працівником роботи в контексті призупинення дії трудового договору, на думку Мінекономіки, слід розуміти випадки неможливості забезпечувати працівникові умови праці внаслідок того, що необхідні виробничі, організаційні, технічні можливості, засоби виробництва чи майно роботодавця знищені внаслідок бойових дій або їх функціонування з об'єктивних та незалежних від роботодавця причин неможливо. Також переведення працівника на іншу роботу або залучення його до роботи за дистанційною формою організації праці неможливе, пояснили в міністерстві.