Путін заявив, що на відновлення «ДНР» та «ЛНР» підуть роки

Росія допомагатиме відновлювати так звані «ДНР» та «ЛНР», цей процес займе роки. Про це заявив президент Росії Володимир Путін, передає ТАСС.



Він сказав, що «відновлення» так званих «Л/ДНР» займе роки, а Росія, за словами Путіна, буде задіяна в цих процесах.



«У нас чекають добрі місяці, тижні та роки, щоб привести все в порядок. Але ми зробимо це обов'язково!» — підкреслив Путін під час спілкування з відеозв'язку з учасниками дитячого конкурсу «Большая перемена».



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