Посли ЄС схвалили сьомий пакет санкцій проти Росії

20 липня 2022, 17:35

Посли ЄС схвалили сьомий пакет санкцій проти Росії

Посли країн-членів Європейського союзу схвалили сьомий пакет санкцій для Росії. Про це повідомив посол Литви в ЄС Арнольдаса Пранкявічюса у Twitter.

За його словами, золото, включаючи золоті прикраси, включено. Також до списку санкцій додадуть російський «Сбербанк» і понад 50 росіян, включаючи політиків, воєначальників, олігархів і пропагандистів.

При цьому сьомий пакет обмежень проти країни-агресора буде оприлюднено у офіційному журналі Євросоюзу вже завтра.

У сьомому пакеті згадується 47 прізвищ, на які поширюватимуться персональні обмеження, повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на документ, який є у розпорядженні редакції.

До списку включені російські актори Сергій Безруков та Володимир Машков, перший віце-прем'єр Росії Андрій Білоусов, якого в Євросоюзі вважають особою з найближчого оточення президента РФ Путіна, та мер Москви Сергій Собянін.

Санкції поширять і на голів окупаційних адміністрацій Маріуполя та Херсона – Костянтина Іващенка та Олександра Кобця.

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