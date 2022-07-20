Посли ЄС схвалили сьомий пакет санкцій проти Росії

Посли країн-членів Європейського союзу схвалили сьомий пакет санкцій для Росії. Про це повідомив посол Литви в ЄС Арнольдаса Пранкявічюса у Twitter.



За його словами, золото, включаючи золоті прикраси, включено. Також до списку санкцій додадуть російський «Сбербанк» і понад 50 росіян, включаючи політиків, воєначальників, олігархів і пропагандистів.



При цьому сьомий пакет обмежень проти країни-агресора буде оприлюднено у офіційному журналі Євросоюзу вже завтра.



У сьомому пакеті згадується 47 прізвищ, на які поширюватимуться персональні обмеження, повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на документ, який є у розпорядженні редакції.



До списку включені російські актори Сергій Безруков та Володимир Машков, перший віце-прем'єр Росії Андрій Білоусов, якого в Євросоюзі вважають особою з найближчого оточення президента РФ Путіна, та мер Москви Сергій Собянін.



Санкції поширять і на голів окупаційних адміністрацій Маріуполя та Херсона – Костянтина Іващенка та Олександра Кобця.