На Харківщині зросла кількість постраждалих від російських обстрілів

20 липня 2022, 20:36

На Харківщині зросла кількість постраждалих від російських обстрілів

Російські окупанти протягом цього дня обстрілювали населені пункти Харківської області з РСЗВ та артилерії. Є загиблі та поранені серед мирних мешканців. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Три людини, на жаль, загинули. Серед них — 13-річний хлопчик. Стан 15-річної сестри загиблого хлопчика тяжкий», — повідомив Синегубов.

Він додав, що постраждалі від сьогоднішніх обстрілів Харкова перебувають у лікарні, медики надають усю необхідну допомогу.

Крім того, за попередніми даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілів сьогодні п'ятеро людей поранено в Чугуївському районі, у Богодухівському районі загинув чоловік, ще двоє людей поранено, в Ізюмському районі також поранено одну людину.

Вранці 20 липня армія РФ завдала удару по Салтівському району Харкова.

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