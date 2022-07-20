На Харківщині зросла кількість постраждалих від російських обстрілів

Російські окупанти протягом цього дня обстрілювали населені пункти Харківської області з РСЗВ та артилерії. Є загиблі та поранені серед мирних мешканців. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



«Три людини, на жаль, загинули. Серед них — 13-річний хлопчик. Стан 15-річної сестри загиблого хлопчика тяжкий», — повідомив Синегубов.



Він додав, що постраждалі від сьогоднішніх обстрілів Харкова перебувають у лікарні, медики надають усю необхідну допомогу.



Крім того, за попередніми даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілів сьогодні п'ятеро людей поранено в Чугуївському районі, у Богодухівському районі загинув чоловік, ще двоє людей поранено, в Ізюмському районі також поранено одну людину.

Вранці 20 липня армія РФ завдала удару по Салтівському району Харкова.