За добу на Харківщині внаслідок обстрілу загинуло 4 людей, 11 поранено

За добу внаслідок обстрілів окупантів у Харківській області загинули 4 мирні жителі, у тому числі дитина 13 років, поранення отримали 11 осіб. Про це повідомив голова ОВ Олег Синегубов.



У ніч на 21 липня російські окупаційні війська завдали ударів по Чугуївському району Харківської області.



«Серед руйнувань – частина будівлі комунального підприємства. Попередньо постраждалих немає», - повідомив Синегубов.



Протягом доби противник провадив обстріл Харкова та населених пунктів Чугуївського, Богодухівського, Ізюмського районів області. В результаті було пошкоджено житлові будинки, господарські будівлі, сталися пожежі, зокрема, і на полях з пшеницею.