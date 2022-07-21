Російська армія обстрілює густонаселений район Харкова, є поранені

Російська армія завдає ударів по Харкову. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



Також про звуки вибухів повідомляють ЗМІ та мешканці міста.

Синегубов закликав місцевих жителів Харкова перебувати в укриттях, без необхідності не виходити на вулиці та не ігнорувати сигнали тривоги.



Харківський міський голова Ігор Терехов уточнив, що відбувається обстріл одного з найгустонаселеніших районів міста. За його інформацією, російські війська влучили в одну з медустанов Харкова, є поранені.



Оновлено. За попередніми даними внаслідок обстрілу одного із житлових районів Харкова 17 людей отримали поранення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.