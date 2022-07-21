«ДНР» заявила про загибель трьох мирних жителів

Минулої доби на окупованій частині Донецької області під час обстрілів загинули троє мирних жителів. Про це заявили у так званому «СЦКК ДНР».



Як запевняють у «ДНР», троє людей загинули у Петрівському районі Донецька, Олександрівці та Горлівці.



Також повідомляється, що поранення різного ступеня тяжкості отримали двоє цивільних осіб, зокрема хлопчик 2012 року народження – у Горлівці.

На підконтрольній українській владі частині Донеччини за добу загинув один мирний житель, ще п'ятеро поранено.



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