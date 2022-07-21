Число жертв та постраждалих внаслідок обстрілу Харкова «Ураганом» зростає

Внаслідок обстрілу Харкова російськими окупаційними військами, загинули двоє людей, ще 19 отримали поранення, серед них є дитина. Про це повідомив голова ОВ Олег Синегубов.



«Наразі в результаті обстрілу одного з районів Харкова російськими "Ураганами" 19 поранених, серед них – 1 дитина. На жаль, 4 особи – у тяжкому стані. 2 особи загинули», - розповів Синегубов.



Також він повідомив, що є потрапляння до житлового будинку, де розміщувався приватний стоматологічний кабінет.



За його словами, на місцях влучення продовжують працювати 10 бригад Обласного центру екстреної медичної допомоги.



Він вкотре закликав жителів бути обережними і не залишати укриттів.