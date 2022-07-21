Центральний ринок у Бахмуті потрапив під обстріл

Наслідки обстрілу Бахмута. Фото: ДСНС

У Бахмуті під обстріл російської армії потрапив центральний ринок. Про це повідомляє ДСНС України.



За даними рятувальників, у Бахмуті щодня фіксуються руйнування від обстрілу окупантів.



«Сьогодні з самого ранку зазнав обстрілу центральний ринок міста, внаслідок чого сталося займання кількох торгових контейнерів на загальній площі 100 квадратних метрів. Інформація про загиблих та постраждалих уточнюється», — зазначили у відомстві.



Там додали, що наразі пожежу локалізовано та повністю ліквідовано. Від ДСНС залучалися 27 осіб особового складу та чотири одиниці техніки.

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