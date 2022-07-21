Загарбники загнали військову техніку та вибухівку до машзалу енергоблоку ЗАЕС

Російські загарбники загнали військову техніку, вибухівку та зброю до машинної зали енергоблока №1 Запорізької АЕС у тимчасово окупованому Енергодарі. Про це повідомляє пресслужба «Енергоатому».



«Російські військові затягли не менше 14 одиниць важкої військової техніки з боєкомплектом, зброю та вибухівку до машинної зали першого енергоблоку ЗАЕС. Весь арсенал ввезеної важкої техніки з усім боєкомплектом знаходиться зараз зовсім поряд з обладнанням, яке забезпечує роботу турбогенератора», — наголосили в пресслужбі.



Там додали, що техніка знаходиться в безпосередній близькості до головного маслобака, де міститься легкозаймиста олія, що охолоджує парову турбіну. Там є вибухонебезпечний водень, що використовується для охолодження генератора.



«Військова техніка загарбників унеможливила доступ спеціалізованих пожежних та інших машин до машини енергоблоку №1. Відтак ризик пожежі багаторазово зростає, а її гасіння стає вкрай проблематичним», — повідомили в «Енергоатомі».



У пресслужбі зазначили, що окупанти продовжують порушувати норми та вимоги щодо пожежної, ядерної та радіаційної безпеки роботи АЕС.



«"Енергоатом" вкотре наполягає на необхідності якнайшвидшого звільнення Запорізької АЕС та знову звертається до міжнародної спільноти із закликом вжити заходів для цього», — заявили на підприємстві.



Також в «Енергоатомі» повідомили, що вчора військові РФ вимагали від адміністрації тимчасово окупованої української ЗАЕС відкрити їм машинні зали на першому, другому та третьому енергоблоках, щоб розмістити там весь свій військовий арсенал.