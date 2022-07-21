Кількість загиблих внаслідок ранкових обстрілів Харкова зросла до трьох осіб

Внаслідок обстрілу Харкова вранці 21 липня загинуло троє людей, ще 20 отримали поранення. Про це повідомляє прес-служба Харківської облпрокуратури.



«Окупанти обстріляли попередньо із реактивних систем залпового вогню "Ураган" зупинку громадського транспорту біля ринку у Київському районі Харкова. Загинули 3 цивільних, ще 20 отримали поранення. Крім того, російські військові здійснили артилерійський обстріл Салтівського району Харкова, що потрапили до житлового будинку. Постраждали троє мирних жителів», - йдеться у повідомленні.



За даними правоохоронців, росармія вела обстріл касетними снарядами.



За фактами ранкових обстрілів розпочато кримінальне провадження за ч.ч.1,2 ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.