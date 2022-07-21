«ДНР» звинуватила чоловіка у «шпигунстві» та відправила на 16 років у в'язницю

Так званий «верховний суд» угрупування «ДНР» засудив чоловіка до 16 років позбавлення волі. Українця звинуватили у «шпигунстві» та «терористичній діяльності». Про це повідомляє «МДБ ДНР».

Як запевняють у «ДНР», чоловіка визнали «винним» в інкримінованих «злочинах», та призначили покарання у вигляді позбавлення волі на 16 років з відбуванням у виправній колонії суворого режиму.

9 червня так званий «суд ДНР» засудив трьох іноземців, громадян Великобританії Шона Піннера та Ейдена Асліна та підданого Марокко Саадуна Брагіма, до страти. Усі вони оскаржили вирок і чекають на остаточне рішення.