У Кремлі заявили про необхідність відсунути ЗСУ не лише від Донецька, а й далі

Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що ЗСУ треба відсунути не лише від Донецька, а й далі. Про це пише російське видання "Радіо sputnik".



Медведєв сказав, що армію України треба відсунути не лише від Донецька, «тепер треба ширше», «далі».



Ще він висловив упевненість у тому, що все намічене в рамках «спеціальної військової операції РФ» буде доведено до кінця.

20 липня, нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що якщо Захід постачатиме Україні далекобійну зброю це означатиме, що «географічні завдання відсуватимуться від нинішньої лінії ще далі».