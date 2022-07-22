Масштабна нічна атака на Дніпропетровську область: Є загиблий та поранені

Наслідки обстрілу на Дніпропетровщині. Фото: ОВА

Російські війська вночі здійснили масштабну атаку на Дніпропетровську область. Є загиблі та поранені. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



За його словами, армія РФ накрила вогнем Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони.



«Двічі обстріляли з РСЗВ Нікополь. Випущено до 100 снарядів. Попередньо, одна людина загинула, одна поранена. Пошкоджено 11 приватних будинків. Є пориви газоводу та водоводу. Зруйновано залізничну колію. Коли можна буде відновити рух, поки що не зрозуміло», — поінформував Резніченко.



Також, за словами керівника ОВА, у Покровській громаді супротивник ударив по складах. Розбитий трансформатор, і кілька сіл без світла.



«По Зеленодольській громаді вдарили зі ствольної артилерії. Зачепило приватний будинок. Пожежу там загасили пожежники. В Апостоловому — сім "прильотів". Ракети потрапили по трьох школах міста. Вони зруйновані. Пошкоджено житлові будинки поряд. На місці працюють рятувальники. Попередньо, вісім людей поранено. Інформація ще уточнюється», — розповів Резніченко.

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