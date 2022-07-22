У Маріуполі внаслідок обстрілів зруйновано мозаїки Алли Горської

Фото: Facebook / Іван Станіславський

В окупованому Маріуполі внаслідок обстрілів зруйновано роботи у жанрі монументалістики – мозаїки Алли Горської. Про це повідомив журналіст Іван Станіславський.



Йдеться про роботи «Дерево Життя» та «Борівітер», створені в інтер'єрі ресторану «Україна» командою художників (О.Горська, В.Зарецький, Г.Зубченко, Б.Плаксій, Г.Пришедька за участю В.Прахніна та М.М. Світличної) протягом творчого відрядження у травні-червні 1967 року.



Алла Горська – українська художниця та дисидентка, громадська діячка, одна із засновниць покоління руху шістдесятництва, одна з перших представниць андерграунду, діячка правозахисного руху 1960-х в Україні. Працювала у монументальних творах, мозаїці, графіці та живописі. Була вбита 28 листопада 1970 року у віці 41 року.