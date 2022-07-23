Російська армія випустила 13 ракет по Кіровоградській області, є загиблі

23 липня 2022, 09:59

Російська армія випустила 13 ракет по Кіровоградській області, є загиблі

Російська армія сьогодні вранці випустила 13 ракет по Кіровоградській області. Є загиблі та поранені. Про це розповів голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

«Сьогоднішній ранок — з ворожими "прильотами". 13 ракет (вісім ракет "Калібр" морського базування та п'ять ракет Х-22 з літака ТУ-22М3)», — зазначив Райкович.

За його словами, зафіксовано влучення в інфраструктурні об'єкти за межами обласного центру — Кропивницького. Зокрема, до військового аеродрому «Канатове» та до одного з об'єктів «Укрзалізниці».

«Є загиблі та поранені. На місці працюють рятувальні та піротехнічні підрозділи. Нині без світла в обласному центрі залишається частина одного із мікрорайонів. Аварійні бригади "Обленерго" працюють», — поінформував керівник ОВА.

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