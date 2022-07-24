Російські військові вдарили по мирних будинках, школах та дитячих садках у Донецькій області – зведення за добу

На Донеччині російські окупанти своїми ударами зруйнували ще дві школи — у Костянтинівці та Бахмуті. Про це повідомляє голова військової обласної адміністрації Павло Кириленко.



Окрім цього, від обстрілу постраждав дитячий садок у Новодмитрівці.

«Близько 5-ї ранку російська ракета вдарила по околицях Курахівської громади — зруйнувала приватний будинок. Не припиняються обстріли Сіверська, Мар’їнки та Красногорівки — пошкоджено приватні будинки та господарські об’єкти. Про постраждалих зараз інформація не надходила», — повідомив Кириленко в Telegram.