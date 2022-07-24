Російські війська знищили на Донеччині ще дві школи та дитсадок — голова ОВА

Російські окупанти зруйнували ще дві школи вранці на Донеччині — у Костянтинівці та Бахмуті. Про це повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram.



Він також розповів, що у Новодмитрівці від російського обстрілу постраждав дитячий садок. Крім того, близько 5:00 окупанти вдарили ракетою по Курахівській громаді, внаслідок чого було зруйновано приватний будинок.



«Не припиняються обстріли Сіверська, Мар'їнки та Красногорівки — пошкоджено приватні будинки та господарські об'єкти», — зазначив Кириленко.



Інформації про постраждалих поки що немає.