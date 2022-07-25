Окупанти атакували Луганську область за трьома напрямками — ОВА

Російська армія здійснила спроби вийти на адміністративні кордони Луганської області на трьох напрямках, ЗСУ відбили атаки. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його інформацією, за останню добу окупантами по території регіону було випущено три ракети, здійснено три масовані артилерійські атаки, два тривалі мінометні обстріли, а також тричі російські війська намагалися розвинути танковий наступ.

«Окупанти не полишають намірів розвинути наступ на великі міста Донеччини, але поки «завмерли» в нашій області. Гинуть, так і не побачивши сусіднього регіону. Атакують одразу з кількох напрямків, намагаючись розосередити нашу оборону. Не вдається – 24 липня знову відійшли з втратами», — написав Гайдай.



Він уточнив, що атакують російські війська на дільницях Верхньокам'янка – Верхньокам'янське, Білогорівка – Верхньокам'янське та Верхньокам'янка – Івано-Даріївка, за всіма цими напрямками їм просунуться не вдалося.



Також Гайдай розповів, що населені пункти Луганської області російські окупанти обстрілюють із винищувачів, РСЗВ та ствольної артилерії, використовують безпілотники.

Раніше голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що минулої доби, 24 липня, в результаті обстрілів з боку російських сил було поранено 8 мирних жителів регіону.